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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Varlı: Fırat’ın doğusunda ABD, batısında Rusya ile çalışan Türkiye ortada kalabilir

ABD’nin de şu süreçte Rusya ile bir sıcak çatışmayı göze alma gibi bir derdi yok. Karşılıklı güç mücadelesinde fiili olarak ülke Fırat Nehri’nden ikiye bölündüğüyle kalacak. Yer yer yaşanacak kimi gerginliklere rağmen her iki ülke de kendi hegemonik alanlarında at koşturacak.

İran ve Türkiye iki küresel aktöre eklemlenen önemli bölgesel aktörler olsalar da tek başına oyun kurabilecek kapasitede değiller. Pozisyonu en kötü ülke ise Türkiye.

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Fırat’ın doğusunda ABD, batısında Rusya ile hareket eden Türkiye’nin günün sonunda elinde bir hiçle ortada kalması kuvvetle muhtemel.

İbrahim Varlı’nın yazısı

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