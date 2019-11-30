İbrahim Varlı: Doğu Akdeniz’deki enerji satrancında Türkiye’den ‘Libyalı’ yanıt geldi

Doğu Akdeniz’deki enerji satrancında Türkiye’den karşı atak geldi. Yunanistan’ın İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs ile yaptığı işbirliğine Türkiye’den Libya’lı yanıt geldi.

Dolmabahçe Sarayı’nda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac arasında imzalanan askeri anlaşma ile iki ülke arasında Doğu Akdeniz’de yeni deniz sınırı belirlendi. Ankara ile Trablus arasında ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması’nı öngören güvenlik anlaşmasına Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Libya’daki Hafter yönetiminden sert tepki geldi.

Reklam

İbrahim Varlı’nın yazısı