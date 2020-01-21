İbrahim Varlı: 2 bin kişinin 4.6 milyardan zengin olduğu sistemde isyan etmekten başka yol bırakılmış değil

‘Zengin siyasileri yiyeceğiz, çünkü açız.’ Bu çarpıcı slogan Lübnan’daki kitlesel protestolardan. Üç aydan fazla süredir devam eden gösterilerde sınıf öfkesinin en güzel dışa vurumu. Etnik, dinsel, toplumsal fay hatları üzerinden bölüştürülen ülkede kitleler tüm bu kimlik aidiyetlerini bir tarafa bırakarak omuz omuza mücadele veriyorlar. Hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve yoksulluğun aynı potada erittiği on binlerin sınıf öfkesi giderek keskinleşiyor.

Gelir adaletsizliğinin tırmandığı, açlığın, yoksulluğun, geleceksizliğin toplumlara dayatıldığı bir iklimde başka türlüsü de olamaz. Dünya genelindeki en zengin 2 bin 153 kişinin servetinin 4.6 milyar kişinin toplam servetini geçtiği, bu iki bin kişinin dünya nüfusunun yüzde 60’ından daha zengin olduğu bir sistemde kitlelere isyan etmekten başka yol bırakılmış değil.

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İbrahim Varlı’nın yazısı