Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Tenekeci: İktidar partisine mensup eski ve yeni vekiller nerede?

Geçen gün bir tartışma programı izledim. Halk Partili iki eski vekilin karşısında AK Parti’yi savunan iki gazeteci arkadaşımız vardı. İktidar partisine mensup eski ve yeni vekiller nerede? Olması gereken, Halk Partili vekillerin karşısına AK Partili vekillerin çıkmasıdır. Doğrusu yapılmayınca, yani gazeteciler siyasetçilerin yerine geçince, birtakım olumsuzlukların da önü açılmış oluyor. Böylece yandaşlık bahsine, inandırıcılık sorununa ilk adımımızı atıyoruz. Bir hatırlatma: Yanlış anlama ve anlaşılma kapısı bir kere açılınca, bir daha kolay kapanmıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

Yeni Akit yine ‘lider’: 2018’de medyada 6 bin 517 nefret söylemi içeriği saptandı

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2018 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4839 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. 205 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için, bu yazılar birden fazla kez incelenmiş oldu ve 5044 yazı saptandı. İncelenen tüm yazılarda 98 farklı grup hakkında 6517 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.

Akşener: Erken seçim beklemiyorum ama taşınabilir bir Türkiye yok

İYİ Parti Genel Başkanı, bugün itibariyle erken seçim beklemediğini dile getirerek, “Ama taşınabilir bir Türkiye de yok” dedi. Akşener partisinin 2023’teki seçimlerde ‘anahtar’ konumunda olacağını ve bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanma şansının olmadığını savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...