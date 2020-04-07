İbrahim Sirkeci: Çin şeffaflık abidesi değil, ancak bu konuda gerçeğe yakın raporlama yapılıyor

Çin dışındaki ülkeler için virüsün İtalya’daki seyrinin örnek oluşturduğunu ve benzer bir gelişimin hemen her yerde görüldüğünü biliyoruz. Yaptığımız analizler ve tahminler bunu doğruluyor. Bu seyri etkileyen birçok faktör var. Ancak sosyal mesafe, self izolasyon ve sokağa çıkma yasağı gibi etkili tedbirleri almada geç kalan ülkelerde sayıların daha hızlı arttığı ve daha yüksek seviyelere ulaştığını da görebiliyoruz.

Bu hafta itibariyle Çin’de görülen seyrin de başka ülkelerde takip edileceğine dair bir beklenti oluşuyor. İspanya ve İtalya’da zirveye ulaşıldığı, bundan sonra yatay bir gelişme izleneceğini umuyoruz. Bu toplam vaka ve ölüm sayılarının bir süre daha düşük hızlarda artacak demek.

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Burada bir parantez açıp geçen haftaki ‘Çin’de gerçek sayıları açıklamıyorlar’ iddiasına değinmek istiyorum. Çin takdir edersiniz şeffaflık abidesi değil. Pek çok başka ülke de değil. Ancak bu konuda gerçeğe yakın bir raporlamanın yapıldığını teslim etmek gerek.

İbrahim Sirkeci’nin yazısı