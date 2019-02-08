İbrahim Ö. Kaboğlu: TBMM’nin yasama yetkisi devredilemez

Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nindir. Bu yetki devredilemez” (Any., md.7).

Bu madde, 1982 Anayasası’nın geçirdiği değişikliklerden hiç etkilenmedi. 2017 değişikliği sırasında, bu maddeyi etkileyebilecek madde 91, Hükümetin lağvedilmesiyle birlikte kaldırıldı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Hükümet tarafından ancak yetki kanunu ile çizilen çerçeve içinde çıkarılabiliyor ve sonradan yasama işlemine dönüşüyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK), 2017 Değişikliği sırasında KHK yerine getirilen, fakat yetki kanunu yerine dayanağını doğrudan Anayasa’dan alan düzenleyici bir işlem.

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CBK, ancak açıkça öngörülen üç yasak alanı dışında ve iki kayıtla çıkarılabilir: -İlk yasak: Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler. -İkinci yasak: Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konular. -Üçüncü yasak: Kanunda açıkça düzenlenen konular.

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı