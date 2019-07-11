İbrahim Ö. Kaboğlu: Kraldan fazla kralcılar sahnede

Monokrasi, ‘anayasa kuralları yerine tek kişinin tercihlerine göre yönetim’ şeklinde tanımlanabilir. Anayasa’nın üstün ve bağlayıcı kuralları değil, tek kişi iktidarı öne çıkmakta…

İki çelişki ise şöyle:

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Cumhurbaşkanı ve parti genel başkanı sıfatları bakımından: İlki anayasal unvan, ikincisi ise Anayasa dışı; fakat ‘yürütme benim’ diyen kişi, Cumhurbaşkanlığından çok parti başkanlığı yapıyor.

Kral ve kralcılar bakımından: Genel başkanları Saray’da oturan 1. parti kurmayları, monokrasinin rehabilitasyon veya restorasyonundan yana; müttefik 4. parti kurmayları ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aynen sürdürülmesini savunarak eleştirenleri, ‘gericilik’le suçluyor.

Sonuç; ortada bir sistemden çok tek kişilik yönetim var; sahnede öne çıkanlar, ‘kraldan çok kralcılar.’

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İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı