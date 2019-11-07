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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Ö. Kaboğlu: Devlet’in kurucusu Meclis, hükümetsiz artık

1982 Anayasası, 1961 Anayasası’na tepki idi. Buna karşılık, 2017 Anayasa değişikliği, Tanzimat-Meşrutiyet ve Cumhuriyet çizgisinde oluşan ve kökleşen kural ve kurumlara açıkça yabancılaşma sonucunu doğurdu: Osmanlı-Türkiye anayasa gelişmelerinin inkârı.

100. Yıl kutlama etkinlikleri şimdiden başlamış olsa da, Devlet’in kurucusu Meclis, hükümetsiz artık. Başta CHP gelmek üzere, demokratik muhalefete düşen tarihsel görev, 15 Temmuz Anayasası yerine demokratik hukuk devleti anayasası yolunda tartışma başlatmak ve somut adımlar atmak.

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İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı

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