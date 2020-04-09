İbrahim Ö. Kaboğlu: Covid-19 ABD silahlarından daha güçlü

İktisadi küreselleşme fetişizmi ile yeni bin yıla giren insanlık, ‘virütik küresel tehdit’le karşı karşıya. Küreselleşmenin itici güçlerini olarak bilim ve teknoloji, covid-19 pandemisi karşısında çaresiz.

Bugüne nasıl gelindiği belli: doğa üzerinde egemenlik anlayışına ve kapitale dayalı sanayileşmeden, neo-liberalizme ve iktisadi küreselleşmeye uzanan yolda, adeta yerküresi yağmalandı: Texas’tan Bağdat’a asker, çifte işlevle gönderildi: ABD’de üretilen silahın ve petrole göz diken tüccarların bekçiliği; Orta-Doğu halklarını ve doğal-tarihsel-kültürel miraslarını katletmek.

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Ama gelin görün ki, Wuhan menşeli covid-19, yayılma hızı ve ölümcül etkileri bakımından ABD silahlarından daha güçlü.

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı