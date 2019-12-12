İbrahim Ö. Kaboğlu: CHP, HDP ve İYİ Parti’ye tarihsel sorumluluk düşüyor

TBMM’deki bütçe görüşmelerinin bir kez daha açıkça sergilediği üzere, ayrışma, monokrasi ve demokrasi savunucuları arasında.

Anayasayı, bir çatışma aracı olarak kullanan monokratik ittifakın özerk yasamaya takmaya çalıştığı ters kelepçeyi kırmak için, hukuk devleti savunucularına düşen görev, TBMM’de demokratik güçbirliği yoluyla Anayasayı toplumsal barış aracına dönüştürmek. Bu konuda, CHP, HDP ve İYİ Parti’ye tarihsel sorumluluk düşüyor. Saadet Partisi, TİP ve Demokrat Parti de, dayanışma halkasında yer almalı.

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İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı