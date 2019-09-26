Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Ö. Kaboğlu: Bir parti lideri, bir kişinin üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağını bilmeli

Hangi üniversite mezununun işe gireceğine ve kimin hapisten çıkamayacağı yetkisini kendisinde görerek her gün açıkça anayasa ihlalinde sakınca görmeyen kişi yönetiminde, seçim gündemi, hukuk ve politika sorunlarının da birbirine karıştırılması sonucunu da doğuruyor: Mesela, “CB Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanamaz” şeklinde açıklama yapan bir parti lideri öncelikle, bir kişinin 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını bilmeli…

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı

Reklam

SON HABERLER

Rapor: Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 10 kat hızlı yükselecek

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan rapor deniz seviyesinin hızla yükseldiğine dikkat çekti ve “Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselecek” uyarısı yaptı.

Başka şehirlere zaman yolculuğu

Remzi Gökdağ’ın ‘Başka Şehirler’ adlı gezi/anı/tarih türündeki kitabında aradığınız, özlediğiniz çok şey var. Zamanın daha yavaş aktığı geçmişe giderken siz de yavaşlıyorsunuz. Buna bir de Gökdağ’ın telaşsız dili eklenince iyice rahatlıyorsunuz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...