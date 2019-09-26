İbrahim Ö. Kaboğlu: Bir parti lideri, bir kişinin üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağını bilmeli

Hangi üniversite mezununun işe gireceğine ve kimin hapisten çıkamayacağı yetkisini kendisinde görerek her gün açıkça anayasa ihlalinde sakınca görmeyen kişi yönetiminde, seçim gündemi, hukuk ve politika sorunlarının da birbirine karıştırılması sonucunu da doğuruyor: Mesela, “CB Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanamaz” şeklinde açıklama yapan bir parti lideri öncelikle, bir kişinin 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını bilmeli…

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı