İbrahim Ö. Kaboğlu: Bir parti lideri, bir kişinin üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağını bilmeli

Hangi üniversite mezununun işe gireceğine ve kimin hapisten çıkamayacağı yetkisini kendisinde görerek her gün açıkça anayasa ihlalinde sakınca görmeyen kişi yönetiminde, seçim gündemi, hukuk ve politika sorunlarının da birbirine karıştırılması sonucunu da doğuruyor: Mesela, “CB Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanamaz” şeklinde açıklama yapan bir parti lideri öncelikle, bir kişinin 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını bilmeli…
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Rapor: Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 10 kat hızlı yükselecek
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan rapor deniz seviyesinin hızla yükseldiğine dikkat çekti ve “Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselecek” uyarısı yaptı.
Sayıştay: 2010’dan beri yasak ama ‘Merkez’ özel sağlık için 171 milyon lira harcadı
Sayıştay Merkez Bankası’na (MB) ilişkin yıllık denetim raporunda kurumun personel için banka bütçesinden altı yılda 171 milyon lira harcama yaptığını belirtip ‘bu uygulamanın 2010 yılından bu yana yasak olduğunu’ vurguladı.
Başka şehirlere zaman yolculuğu
Remzi Gökdağ’ın ‘Başka Şehirler’ adlı gezi/anı/tarih türündeki kitabında aradığınız, özlediğiniz çok şey var. Zamanın daha yavaş aktığı geçmişe giderken siz de yavaşlıyorsunuz. Buna bir de Gökdağ’ın telaşsız dili eklenince iyice rahatlıyorsunuz.
İngiliz basınına konuşan eski AKP’li bakan: Parti içi denge bitti, artık tek adam var
İsminin yayınlanmaması koşuluyla İngiliz Financial Times gazetesine konuşan eski bir AKP’li bakan, “Parti içindeki denge ve denetleme mekanizması kayboldu. Artık sadece tek bir adam var” diye konuştu.
Arda Turan’ın ‘taciz’den beraat gerekçesi: Kadının ifadesi dışında delil yok
Futbolcu Arda Turan’ın taciz suçundan beraat etmesine, Özlem Şahin’in ifadesinin haricinde bir delil olmaması gerekçe gösterildi.