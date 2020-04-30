İbrahim Ö. Kaboğlu: Belediye yardımları engellendiği için yaşamını kaybedenlerin sorumlusu kim olacak?

Yargı, çoğu kez Anayasa dışı itki ile harekete geçmekte: İstanbul Başsavcılığı, yasa dışı yerleşim şüphelisi F. Altun’u korumak için CHP ilçe ve il yöneticisine karşı, Ank. Başsavcılığı ise Anayasa’ya aykırı beyan sahibi Diyanet İşleri Başkanı’nı korumak için Ank. Barosuna karşı, yine Saray güdümünde harekete geçti.

SORUMLU KİM?

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-Belediye yardımları engellendiği için yaşamını kaybedenlerin,

-Mahpus tutuklular (suçüstü ağır cezalılar dışında) salıverilmediği için covid-19 ölümlerin,

-Ailesi-yakınları ve toplum için tehlike olduğu halde serbest bırakılan mahpus cinayetlerinin,

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-Maske –ABD’ye bile gönderildiği halde ülkede- dağıtılamadığı için meydana gelen ölümlerin, sorumluları kim olacak?

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı