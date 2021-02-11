İbrahim Ö. Kaboğlu: ‘Anayasayı askıya alma’ eyleminin itirafı gibi

Böyle bir ortamda, “şimdi yeni anayasa vakti” sözü, ‘yürürlükteki Anayasayı askıya alma‘ eyleminin itirafı gibi.

‘Anayasa suçu’, 2017 Anayasa değişikliği gerekçesi idi. Şimdi ise, aynı eylemde birlikte davrananlar, bir adım daha atarak Anayasa yapımını öneriyor.

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Boğaziçi Üniversitesi vakası, Anayasa ötesine geçerek toplumsal yapı tasarımı üzerine de somut ipuçları veriyor.

O. Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra’yı hedef alarak, “Bu ülkede Soros’un adeta temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde Boğaziçi’nde provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” sözleri ile Cumhurbaşkanı, itiraf ve tasarımı dışa vurdu: mahpusun siyasal niteliği ve kadın-erkek ilişkisine bakış tarzı. Herhangi bir söylem veya eylemi nedeniyle değil; sırf BOÜN’de öğretim üyeliği ve O. Kavala’nın eşi olması üzerinden Prof. Buğra’nın hedef gösterilmesi, TCK ihlalinden ayrı olarak, ‘tek kişi’ ile inşa edilmekte olan yönetim tarzını niteleme üzerine çalışma gereğini gösteriyor.

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı