İbrahim Ö. Kaboğlu: Anayasa’nın kendisi sözde kaldı

Kimine talimat için, kimisini hedef gösterme ve yargısız infaz anlamında bütün unvanları ile her yerde ve Cumhur İttifakı karşıtı herkese yetişme çabasında.

Örneğin, olmayan Bakanlar Kurulu için ‘toplanıyor’ haberi, ‘sözde bakanlar kurulu’ tepkisi ile karşılaşır.

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Yine, TARAFSIZ CB için çok sayıda anayasal unvan arasında parti genel başkanlığı (PGB) yok. Buna karşın öncelik verdiği görev, PGB.

Hukuki ve fiili durum ayrımı bakımından, anayasal olarak CB, fiilen PGB. Hukuken olan, uygulamada sözde kalıyor; uygulamada olan ise, hukukta sözde kalıyor.

Dahası, Anayasa’nın kendisi sözde kaldı ve demokratik hukuk devletine dönüş sağlanmadığı sürece ‘sözde’ sıfatı, CBHS gibi resmi yalanlar eşliğinde acı gerçeklikleri örtmeye yetmeyecek.

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İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı