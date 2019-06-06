İbrahim Ö. Kaboğlu: Anayasa, YSK kararı nedeniyle ağır bir biçimde sakatlandı

Anayasa, hukukun genel ilkeleri ve YSK tarafından oluşturulan seçim hukuku genel ilkeleri bakımından ‘geçerlilik koşulları’ taşımayan 6 Mayıs günlü İBB seçimlerini iptal kararı, 10 Mayıs kararı ve 20 Mayıs ertelemesi ile ağır bir biçimde sakatlandı.

Bu itibarla YSK kararı, önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlansa da, sakatlığı giderilmiş olmayacak ve meşruluk sorunu hep gündemde olacak.

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Karara karşı başvuru yolları hakkındaki görüşlerimi saklı tutmak kaydı ile, çabalarımızı, 23 Haziran seçimlerinin adil ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler üzerine yoğunlaştırmalıyız.

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı