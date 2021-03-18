Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Ö. Kaboğlu: Anayasa katliamı karşısında daha cesur olabilmeliydik; en azından CHP olarak

Bu Anayasa dışı yaptırım sadece Ömer Faruk Beye değil, Anayasa Mahkemesi’ne ve TBMM’ye de uygulandı; dahası, seçmenlere uygulandı.

17 Mart Çarşamba saat 17.00 itibari ile, Gergerlioğlu ve HDP’li vekiller, “darbeci AKP” sloganları eşliğinde Genel Kurul’da eylemlerini sürdürmekte.

Reklam

Keşke direniş bu denli sınırlı sayıda vekille sınırlı kalmasaydı!

Anayasa andı içmiş olan kişiler, Anayasa katliamı karşısında daha cesur olabilmeli idik; en azından CHP olarak.

Bu satırları çatarken, AKP’li İdare Amiri, zor yoluyla Gergerlioğlu’nu salondan çıkarmaya çalışıyordu…

Reklam

Yazıklar olsun!

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı

SON HABERLER

‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ davası: Tutuklu iki öğrenciye tahliye

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemleri kapsamında açılan meydan sergisindeki ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ne ilişkin dava kapsamında bir buçuk aydır tutuklu bulunan öğrenciler Selahattin Can Uğuzeş ve Doğu Demirtaş’ın tahliyesine karar verildi.

HDP’ye kapatma davası açıldı

Yargıtay başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme’ye gönderildi.

FED, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.