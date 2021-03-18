İbrahim Ö. Kaboğlu: Anayasa katliamı karşısında daha cesur olabilmeliydik; en azından CHP olarak

Bu Anayasa dışı yaptırım sadece Ömer Faruk Beye değil, Anayasa Mahkemesi’ne ve TBMM’ye de uygulandı; dahası, seçmenlere uygulandı.

17 Mart Çarşamba saat 17.00 itibari ile, Gergerlioğlu ve HDP’li vekiller, “darbeci AKP” sloganları eşliğinde Genel Kurul’da eylemlerini sürdürmekte.

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Keşke direniş bu denli sınırlı sayıda vekille sınırlı kalmasaydı!

Anayasa andı içmiş olan kişiler, Anayasa katliamı karşısında daha cesur olabilmeli idik; en azından CHP olarak.

Bu satırları çatarken, AKP’li İdare Amiri, zor yoluyla Gergerlioğlu’nu salondan çıkarmaya çalışıyordu…

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Yazıklar olsun!

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı