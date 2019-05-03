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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Ö. Kaboğlu: AKP yedi günlük itiraz süresini kaçırdı

Kaybeden taraf, İBBB seçimlerinin iptal başvurusunu 16 Nisan günü yaptı. Bunu, olağanüstü itiraz olarak açıkladı. Ne var ki, tıpkı olağan başvurularda olduğu gibi olağanüstü başvuruda da süre kaydı var. Süre kaydı için, her  sürenin başlangıç ve bitiş tarihi de  belirtilir.

Kaybeden taraf, İBBB seçimlerinin iptal başvurusunu 16 Nisan günü yaptı. 

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Hak düşürücü nitelikte olan 7 günlük kesin sürenin başlangıç tarihi BİRLEŞTİRME TUTANAĞI. İki birleştirme tutanağı var: 1 Nisan ve 17 Nisan. Bu durumda ilkinin süresi, 8 Nisanda sona eriyor iken, ikincisinin süresi 18 Nisan günü başlıyor.

İbrahim Ö. Koboğlu’nun yazısı

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