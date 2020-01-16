İbrahim Ö. Kaboğlu: AKP-MHP ittifakı siyasal ve anayasal mirası yadsıyor

Siyasal ve anayasal mirası yadsıyan AKP-MHP ittifakı, dürüstlük sorunu ile karşı karşıya; buna karşılık, demokratik anayasa yönünde irade beyan eden CHP-HDP-İYİ P. (ve SP-TİP-DT), bunu nasıl gerçekleştireceklerini ortaya koy(a)mamakla ciddi bir tutarlılık sorunu ile karşı karşıya bulunmakta.
SON HABERLER
Lira bazında rekor kıran Borsa İstanbul, dolar bazında zirvenin çok uzağında
Borsa İstanbul 100 endeksi, lira bazında 121 bin 804 puanı görerek tüm zamanların en yüksek değerini alırken, dolar bazında 20 bin 600 seviyelerinde bulunan endeks, 2010 ve 2013’te yakalanan 45 bin üstü seviyelerin çok gerisinde kaldı.
‘İhtiyat akçesi’ de yetmedi: Bütçe 2019’da 123 milyar lira açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bütçe aralıkta 30.8 milyar, 2019 yılında ise 123.7 milyar TL açık verdi. 2018 yılında bu rakam 72.8 milyar TL olarak kayda geçmişti.
Çalışan emekli sayısı beş yılda ikiye katlandı
Son beş yılda emekli aylığı alıp aynı zamanda çalışan kişi sayısı 55 bin 731’den neredeyse ikiye katlanarak 92 bin 923’e çıktı.
Şule İdil davasında annenin isyanı: Her duruşmada aynı günü yeniden yaşıyorum
İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarparak öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’ye ilişkin davada yedinci kez bilirkişi raporu hazırlandı. Sanık avukatı, kendilerine yanlış raporun gönderildiğini söyledi.
Akar: Hafter’in Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’daki çatışmanın taraflarından Halife Hafter’in ‘gecikmeli de olsa’ ateşkes konusunda uzlaşmaya yanaşacağını ifade ederek, “(Almanya’nın başkenti) Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz, temennimiz bir an önce ateşkesin hayata geçmesi, siyasi çözümden yanayız” dedi.