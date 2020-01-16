İbrahim Ö. Kaboğlu: AKP-MHP ittifakı siyasal ve anayasal mirası yadsıyor

Siyasal ve anayasal mirası yadsıyan AKP-MHP ittifakı, dürüstlük sorunu ile karşı karşıya; buna karşılık, demokratik anayasa yönünde irade beyan eden CHP-HDP-İYİ P. (ve SP-TİP-DT), bunu nasıl gerçekleştireceklerini ortaya koy(a)mamakla ciddi bir tutarlılık sorunu ile karşı karşıya bulunmakta.

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı