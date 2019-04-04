İbrahim Ö. Kaboğlu: AKP ‘medya hâkimiyeti’ yoluyla seçim sonrası algı operasyonunu yeğledi

Sonuç olarak, sandık öncesi, esnası ve sonrası aşamalar bir bütün olarak gelecek haftalarda değerlendirilecek. Şimdilik söylenebilecek olan şu: AKP, az oy farkla İstanbul’u kaybetmiş olmayı, siyasal münavebenin olağan sonucu olarak kabul etme yerine, “medya hâkimiyeti” yoluyla seçim sonrası algı operasyonu yolunu yeğledi. Bu nedenle, “söz hukukun”: Eğer seçmen iradesi, hukuk güvencesi altında ise, demokrasiden söz edilebilir.

Seçim öncesi, eşit ve serbest yarışma kurallarını sürekli ihlal etmiş olmalarına karşın sandıkta seçimi kaybedenlerin seçim sonrası operasyonlarına karşı bütün hukuki yolları kullanmanın yanı sıra, demokrasi yolunda güçlü bir dayanışma ağını da örme sorumluluğu var; her zamankinden daha güçlü ve umutlu bir biçimde.

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İbrahim Kaboğlu’nun yazısı