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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: Vatansever insanların bir bölümü doğalgaz keşfine sevinemez hale geldi

Sözkonusu keşif konusunda toplumun ilk günlerde gösterdiği heyecan ve ümit de yavaş yavaş zayıflıyor. Bunun ilk sebebi meselenin siyasi suiistimalinin çok göz önünde yapılması. Muhalefet partilerinin ifadesiyle ‘Erdoğan’ın veliahdını belirlemek’ amacıyla bir PR çalışmasına dönüştürülmesi. Ama bunun da çok ‘kör gözüne parmağım’ üslubuyla yapılması…

İkinci sebep, ilk günkü heyecandan sonra daha önce -çoğu seçim dönemlerinde- açıklanmış olan başka müjdelerin nasıl boş çıktığının hatırlanmış olması. Zihinlerde bir ‘Acaba…’ sorusunun belirmesi…

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Üçüncü sebep ise kavga dövüş konusu yapılmaya çalışılan doğalgaz keşfinin teknik ve ekonomik tarafının sloganlarla örtülüp geçiştirilmeye çalışıldığı izleniminin uyanması… Yeni yeni sesleri duyulmaya başlayan uzmanların verdiği bilgilerin siyasetçilerin söylediklerini teyit etmediğinin görülmesi… Rezervin miktarı ve ekonomik değeri konusunda yapılan açıklamaların -kibarca söylersek- abartılı ve spekülatif mahiyette olduğunun ortaya çıkması…

Evet, bütün bunlar ülkesinin çıkarını daima kendi kişisel çıkarının önünde tutan vatansever insanların bir bölümünü doğalgaz keşfine sevinemez hale getirmiş gibi görünüyor…

İbrahim Kiras’ın yazısı

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