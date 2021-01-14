İbrahim Kiras: Ülkeler aşı tedariki için uğraşırken kılımızı kıpırdatmaktan geri durduk

Kimse söylemek istemiyor ama gerçek şu: Hükümetin sebebini bilmediğimiz ‘Çin aşısı inadı’ yüzünden büsbütün aşısız kalma riskiyle karşı karşıyayız. Hatırlayın, vaktiyle bütün aşılara bir kulp bulduk: “İngilizlerin aşısının etkililiği yüksek değil” dediler (ki Çin aşısına nazaran çok yüksek olduğu ortaya çıktı).

Türk bilim insanlarının buluşu diye gururlandığımız Biontech aşısı için “ne olduğu belli değil” manasında laflar söylendi. “Moderna ABD iç pazarı için üretiliyor, dışarıya satılmıyor” denildi. (Oysa Kanada, Japonya, İsviçre, Güney Kore, Katar gibi birçok ülkeye sattılar.) Netice itibarıyla bütün ülkeler aşı tedariki için uğraşırken biz ısrarla kılımızı kıpırdatmaktan geri durduk. Şimdiyse, bütün bunlara rağmen, Çin’den ülke nüfusuna yetecek kadar aşı gelmeyeceği anlaşıldı.

Reklam

İbrahim Kiras’ın yazısı