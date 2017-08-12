İbrahim Kiras: Türkiye’nin hangi değerini ihraç edelim?

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British Council’ın 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösterdiğini söylemiştik. Kurumun Alman muadili Goethe-Institut 98 ülkede, Çinlilerin Konfüçyüs Enstitütüsü 50 ülkede, Kore Kültür Merkezi 28 ülkede, İspanyolların Instituto Cervantes’i 20 ülkede faaliyette bulunuyor. Alman dilinin diğer bir temsilcisi Avusturya Kültür Ofisi’nin (Österreichisches Kulturforum) de 30 ülkede şubesi var.

Yukarıda adı geçen kuruluşların bizdeki muadili olan Yunus Emre Enstitüsü’nün 40 ülkede kültür merkezi bulunuyor ki sayı bu sayı henüz 10 yaşında olan bir kurum için hiç de fena değil.

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Bu olumlu bir tablo. Ama buna rağmen yukarıda adı anılan ülkelerle aynı ligte yer almadığımız da realite. Ne olursa olsun elimizdeki asetlerin kıymetinin karşılığı 30 kişilik listede otuzunculuk olmamalı. Bundan çok daha önemlisi ise bütün bu asetlerin hangi politikalar adına kullanılacağı… Daha doğrusu, Türkiye’nin ihraç edeceği “değer”lerin tayini…

İbrahim Kiras’ın yazısı