İbrahim Kiras: Türk basını 15 Temmuz’da çok başarılı bir sınav verdi

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Şüphe yok ki Fetullahçı cuntanın hesap edemediği bir diğer husus Türk basınının darbe girişimine karşı gösterdiği demokratik tepki oldu. Daha önceki seferlerde maalesef çoğunlukla darbeci güçlerin yanında durma ayıbını sergilemiş olan Türk basını bu defa tam bir kararlılıkla demokrasinin, milli iradenin yanında yer aldı.

Netice itibarıyla online yayın imkânlarının da yardımıyla Türk basını 15 Temmuz’da çok başarılı bir sınav verdi. Neredeyse istisnasız bütün yayın organları darbeye karşı demokrasinin yanında durdu. Bazıları erken, bazıları daha geç refleks gösterdi ama bu çok da önemli değil… Siyasi anlamda önemli değil demek istiyorum, mesleki olarak önemli elbette…

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İbrahim Kiras’ın yazısı