İbrahim Kiras: Tablo her iki taraf için de bir seçim garantisinin olmadığını gösteriyor

AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir seçimde popülizm ve seçim ekonomisi yapmamakla övünürdü haklı olarak.

Oysa hükümetin son haftalarda birbiri ardınca açıklamaya koyulduğu paketler olumsuz bir algı oluşturdu. Hem muhalif blokta “seçimi kazanma şansı görmediği için bunu yapıyor” algısı oluştu hem de kendi tabanında “bu artık bizim bildiğimiz AK Parti değil” homurtuları.

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Gerçi bu kesimin sayıca büyük bir yekûn oluşturduğunu söylemek zor ve ayrıca söz konusu paketlerin belirli bir seçmen kitlesi üzerinde olumlu etki yapacağı da muhakkak ama konu “algı” olunca ortada ciddi bir risk olduğunu görmek gerekir.

Seçim gününe daha bir ay var. O güne kadar değişecek çok şey olur. Dolayısıyla sandıktan çıkacak sonucu bugünden öngörmek imkânsız. Ancak halihazırda önümüzde duran tablo her iki taraf için de bir seçim garantisinin söz konusu olmadığını gösteriyor. Top ortada.

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İbrahim Kiras’ın yazısı