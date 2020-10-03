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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: Son olarak yüksek mahkeme hedefte

Son olarak yüksek mahkeme hedefte. Üyelerini kendilerinin seçtiği ve kritik konularda daima ‘uyumlu ve olumlu refleks’ gösteren Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarından memnun değiller. Daha doğrusu ufak tefek de olsa bazı konularda kendi istedikleri yönde kararlar çıkmayışına, yani her konuda sözlerinin dinlenmemesine tepkililer. “Ama bu kadar da olsun varsın” demiyorlar…

İbrahim Kiras’ın yazısı

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