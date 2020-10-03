İbrahim Kiras: Son olarak yüksek mahkeme hedefte

Son olarak yüksek mahkeme hedefte. Üyelerini kendilerinin seçtiği ve kritik konularda daima ‘uyumlu ve olumlu refleks’ gösteren Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarından memnun değiller. Daha doğrusu ufak tefek de olsa bazı konularda kendi istedikleri yönde kararlar çıkmayışına, yani her konuda sözlerinin dinlenmemesine tepkililer. “Ama bu kadar da olsun varsın” demiyorlar…
SON HABERLER
Bilim Kurulu üyesi: Vaka-hasta ayrımının sebebini anlamadım, kurulda konuşulmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var“ diyerek günlük tabloda vaka sayısının değil, hasta sayısının verildiğini açıklamasıyla başlayan tartışmayla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz konuştu: “Ayrımın sebebini inanın ben de anlamadım. Bu konu Bilim Kurulu’nda da konuşulmuş değil.”
Çavuşoğlu: Azerbaycan’dan destek talebi gelmedi; gelirse yardım ederiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın topraklarını özgürleştirmek için kapasitesi olduğuna değinerek, “Azerbaycan bizden destek talep etmedi şimdiye kadar. Ama olur da destek isterlerse bir millet iki devletiz yardım ederiz” dedi.
Felekşan Onar’ın Türkiye’yi teğet geçen kanatsız kuşları
Felekşan Onar, Cornell Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu, Harvard Üniversitesi yöneticilik bölümünde yüksek lisans yapmış ve uzun yıllar sanayici olarak ailesiyle birikte çalışmış başarılı bir iş insanı. İki çocuk annesi, azimli ve disiplinli yöneticilik ve üreticilik ruhunu bugün Fyshan Glass Studio ile devam ettiriyor.
Osmangazi Köprüsü için 1.8 milyar liralık ‘garanti geçiş’ ödemesi
‘Yap-işlet-devret’ modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten şirkete yılın ilk altı ayı için 1.8 milyar lira ödendi.
İstanbul’da baraj doluluğu kritik seviyeye düşünce İBB uyardı: Tasarruf yapalım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözücü Murat Ongun, kentteki barajların dolululuk oranlarının endişe verici seviyede olduğuna dair haberler sonrası, İstanbullulara tasarruf çağrısında bulundu.