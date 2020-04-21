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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: Siyasetçilerimizin siyaset yapma usulleri ve refleksleri de değişmiyor

Oysa şöyle bir düşünün: Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki hastane inşaatının temel atma töreninde çıkıp da Adana Belediye Başkanı’na hitaben “hastane öyle olmaz böyle olur” diye konuşacağına, farzımuhal, “böyle bir girişimde bulunan belediyeye teşekkür ediyorum, her birimizin elini taşın altına koyarak bu mücadeleye bir şekilde katkı vermemiz gerekir” deseydi ne olurdu? Muhakkak ki her bakımdan daha doğru ve makamına yakışan bir tutum sergilemiş olurdu. Bilhassa böyle bir zamanda söylenmesi utanç verici ama siyasi getirisi de daha fazla olurdu bu ikinci tutumun. 

Ama ne yazık ki dünya yıkılsa alışkanlıklarımız değişmiyor. Keza siyasetçilerimizin siyaset yapma usulleri ve refleksleri de değişmiyor. 31 Mart’ta değişmedi, 23 Haziran’da da değişmedi. Küresel bir salgına karşı bütün ülke can derdindeyken de değişmiyor. 

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