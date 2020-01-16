İbrahim Kiras: Siyasetçi ve sanatçı içinden geldiği toplumun vasıflarını yansıtır

Ülke yönetiminde yer alan kişilerin ve kadroların niteliği elbette önemli ama söz konusu kişiler gökten inmiyor. Bahsedilen görevler de babadan oğula geçmiyor artık. Toplum olarak bizim tercihlerimiz onlar. Ülkenin siyasetçisi de sanatçısı da nihayetinde içinden geldiği toplumun vasıflarını yansıtır. Dolayısıyla siyasi sahadaki bütün problemlerin temelinde toplumsal özelliklerimizin yer aldığını söylemek için allame olmaya gerek yok. Sorunların çözümü için her şeyden önce toplum kalitesinde artışa ihtiyaç olduğu da bir diğer aşikâr gerçek.

İbrahim Kiras’ın yazısı