İbrahim Kiras: Siyaset yapma tarzımızı da değiştirmiyor hiçbir şey

İşte böyle bir zihniyetten söz ediyorum. Taraftarı olduğu siyasi yapının her icraatında muhakkak bir hikmet bulmak zorunda olduğunu düşünen bir kafa. Şunu söyleyemiyor: “Sokağa çıkma yasağı elbette daha etkili bir önlem olur ama muhtemelen hükümet bunun ekonomik etkilerini hesap ederek şimdilik başka önlemleri hayata geçirerek bu mücadeleyi yürütüyor.”

Bunu niye söyleyemiyor? Çünkü bu açıklama aklına gelmiyor. Çünkü, “Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç” romanında da gördüğümüz üzere, dünyanın sonunu getirebilecek büyüklükte bir felaketi beklerken bile değişmiyor alışkanlıklarımız, davranış ve düşünüş tarzlarımız… Siyaset yapma tarzımızı da değiştirmiyor hiçbir şey. Atalarımızın “Can çıkar huy çıkmaz” dedikleri durum bu olsa gerek.

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İbrahim Kiras’ın yazısı