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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: ‘Sistem değişikliği’ girişimleri sorunları çözmedi, tamamen sistemsizliğe yol açtı

Türkiye’nin yönetimle ilgili sorunları başından beri hep sistem sorunuydu. Ancak son devirde bu sorunları çözmek iddiasıyla gerçekleştirilen ‘sistem değişikliği’ girişimleri durumu düzeltmedi, aksine tamamen sistemsizliğe yol açtı. Çoktan beridir elimizde ne kurumlar var ne kurallar ne de denetim mekanizmaları. Dolayısıyla iyi yönetim ancak tesadüf eseri karşımıza çıkabilir artık.

İbrahim Kiras’ın yazısı

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MGK: ‘Güvenli bölge’ projesi ileri adımlarla güçlendirilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık üç buçuk saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, Türkiye’nin ABD ile koordineli biçimde Suriye ile kuzeydoğu sınırı boyunca kurmayı planladığı ‘güvenli bölge’nin hayata geçirilmesine ilişkin yeni vurgu yapıldı.

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