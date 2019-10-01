İbrahim Kiras: ‘Sistem değişikliği’ girişimleri sorunları çözmedi, tamamen sistemsizliğe yol açtı

Türkiye’nin yönetimle ilgili sorunları başından beri hep sistem sorunuydu. Ancak son devirde bu sorunları çözmek iddiasıyla gerçekleştirilen ‘sistem değişikliği’ girişimleri durumu düzeltmedi, aksine tamamen sistemsizliğe yol açtı. Çoktan beridir elimizde ne kurumlar var ne kurallar ne de denetim mekanizmaları. Dolayısıyla iyi yönetim ancak tesadüf eseri karşımıza çıkabilir artık.
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DEİK raporu: Anlaşmasız Brexit, Britanya’ya ihracatımızı yüzde 24 azaltır
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Aston Üniversitesi işbirliğinde yayınlanan rapora göre Britanya’nın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması Türkiye’nin Britanya’ya yaptığı ihracatını yüzde 24 azaltabilir.
Akşener taburcu oldu; ‘Su içerken dikkatli olun’ dedi
Ankara’daki özel bir hastanede viral enfeksiyon nedeniyle iki gündür tedavi gören İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taburcu edildi. Akşener, hastane çıkışında, “Su içerken dikkatli olun” dedi.
Hazine ekim-kasımda öngördüğünden 3.5 milyar lira daha fazla borçlanacak
Hazine, ekim-kasım-aralık dönemine ilişkin üç aylık borçlanma stratejisini açıklarken; ekim ve kasım aylarında iç borçlanma öngörüsünü bir önceki programa göre 3.5 milyar lira artırdı.
Ekrem İmamoğlu ve oluşan endişe
Ekrem İmamoğlu sadece bir partinin belediye başkanı olsaydı yapıp ettikleri, kendisini ve partisini bağlardı.
MGK: ‘Güvenli bölge’ projesi ileri adımlarla güçlendirilecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık üç buçuk saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, Türkiye’nin ABD ile koordineli biçimde Suriye ile kuzeydoğu sınırı boyunca kurmayı planladığı ‘güvenli bölge’nin hayata geçirilmesine ilişkin yeni vurgu yapıldı.