İbrahim Kiras: Şehir Üniversitesi’ne yapılanlar aslında 18 yıllık AKP iktidarının kısa bir özeti

Şehir Üniversitesine yapılanlar aslında 18 yıllık AK Parti iktidarının da kısa bir özeti. Nereden nereye gelindiğinin açıklaması var bu resimde. Niçin buraya gelindiğinin cevabı. Ne demek istediğimi daha iyi anlatmak için devletin el koyduğu bu kurumun özelliklerini hatırlatmam gerekiyor.

Öncelikle göz önünde tutulması gereken husus Şehir Üniversitesi’nin muhafazakâr/mütedeyyin kesimin bugüne kadar ürettiği en kaliteli kurumlardan biri olduğu. Keza üniversitenin mayasının atıldığı Bilim Sanat Vakfı da öyle. Bilhassa son kırk yıl içinde ortaya çıkan -ve AK Parti iktidarları devrinde hem sayıları hem de güçleri artmış olan- vakıfları, dernekleri, kültür kuruluşlarını vs. toplu biçimde şöyle bir gözünüzün önünden geçirdiğinizde bunu kolayca fark ediyorsunuz.

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İbrahim Kiras’ın yazısı