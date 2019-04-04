İbrahim Kiras: ‘Sandık darbesi retoriği AK Parti’ye yakıştırılmıyor

Bazı gazete manşetleri için de aynı durum geçerli. Oy tutanaklarında tespit edildiği ileri sürülen hataların “sandık darbesi” gibi ifadelerle sunulması darbe kavramını sulandırmaktan başka bir anlam taşımıyor. Daha önce ekonomideki sıkıntıların kötü yönetimle veya yanlış karar ve tercihlerle ilgisinin olmadığını anlatmak için kullanılan “döviz kuru darbesi” gibi laflar neyse de “sandık darbesi” retoriği sandığı bugüne kadar siyasetin en büyük değeri olarak daima kutsamış olan AK Parti’ye yakıştırılmıyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı