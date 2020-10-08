İbrahim Kiras: Putin’in sözü Türkiye’ye ve Azerbaycan’a çiçek atmaktan ziyade belki de bir uyarı

Ancak, geçenlerde de söyledim, coğrafya değişmediği müddetçe jeopolitik de değişmiyor. Bu bir. İkincisi, Putin’in konuşmasında geçen ‘KGAÖ’ ve bu bağlamdaki ‘Çatışma Ermenistan topraklarında değil’ sözü Türkiye’ye ve Azerbaycan’a çiçek atmaktan ziyade belki de bir uyarı. Neticede Karabağ’ın Azerbaycan’a veya Ermenistan’a bağlı olması değil, Azerbaycan ile Türkiye’nin (ve dolayısıyla Batı dünyasının) irtibatının denetimli oluşunun sağlanmasıdır önemli olan Rusya açısından. Dolayısıyla ancak Zengezur bölgesine yönelik bir tehdit algısı Rusya için refleks kaynağıdır. Geçenlerde MHP lideri Bahçeli’nin “Nahcıvan Azerbaycan’a katılmalıdır” şeklindeki sözlerinin hedefi olduğu düşünülen Zengezur’dur Rus emperyal siyasetinin kırmızı çizgisi.

İbrahim Kiras’ın yazısı