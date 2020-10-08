İbrahim Kiras: Putin’in sözü Türkiye’ye ve Azerbaycan’a çiçek atmaktan ziyade belki de bir uyarı

Ancak, geçenlerde de söyledim, coğrafya değişmediği müddetçe jeopolitik de değişmiyor. Bu bir. İkincisi, Putin’in konuşmasında geçen ‘KGAÖ’ ve bu bağlamdaki ‘Çatışma Ermenistan topraklarında değil’ sözü Türkiye’ye ve Azerbaycan’a çiçek atmaktan ziyade belki de bir uyarı. Neticede Karabağ’ın Azerbaycan’a veya Ermenistan’a bağlı olması değil, Azerbaycan ile Türkiye’nin (ve dolayısıyla Batı dünyasının) irtibatının denetimli oluşunun sağlanmasıdır önemli olan Rusya açısından. Dolayısıyla ancak Zengezur bölgesine yönelik bir tehdit algısı Rusya için refleks kaynağıdır. Geçenlerde MHP lideri Bahçeli’nin “Nahcıvan Azerbaycan’a katılmalıdır” şeklindeki sözlerinin hedefi olduğu düşünülen Zengezur’dur Rus emperyal siyasetinin kırmızı çizgisi.
SON HABERLER
Bakanlık şubatta ‘corona’ tespit etmiş: Tedaviyi tıp dergisinde anlatmış
Uluslararası bir dergide yayınlanan çalışmada, şubat ayında Mersin’deki Tarsus Medical Park Hastanesi’ne yatan bazı kişilerde Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu hastalara belirli bir tedavi protokolünün uygulandığı anlatılıyor.
Böcek’in son durumu: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Covid-19 testinin negatif çıkmasına rağmen başka enfeksiyonlar nedeniyle akciğerinde ciddi sorun bulunduğu, buna yönelik tedavinin sürdüğü açıklandı.
Hakimin Can Dündar acelesi: Duruşma habersiz erkene alındı; kaçak ilan edildi
Gazeteci Can Dündar, mühimmat yüklü MİT TIR’larıyla ilgili Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberi nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaçak ilan edildi. Kararla birlikte Dündar’a ait menkul ve gayrimenkullere el konmasına karar verildi.
Benzine 16, motorine 23 kuruş zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorinin litresine zam geldiğini duyurdu.
Tecavüzle suçlanan Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı
Bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.