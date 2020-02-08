Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: O zamanlar AK Parti medyasında da ‘Başbuğ’un tutuklanması yanlıştır’ diyenler çok küçük bir azınlıktı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, AK Parti cenahında epeydir olumsuz bir yaklaşım söz konusu değildi. Çünkü Başbuğ iktidarın “bugünkü çizgisine” pek ters düşmeyecek bir tutum sahibi zaten öteden beri. Yakın zamanda ise bilhassa FETÖ karşısında mücadeleye desteği ve hatta “Erdoğan bu mücadelede yalnız bırakıldı” gibi ifadeleri söz konusu kesimde ekstra sempati uyandırmıştı.

Peki, bu “aradaki buzlar” nereden hasıl olmuştu?

Reklam

O zamanlar AK Parti medyasında da “bu iş yanlıştır” diyenler çok küçük bir azınlıktı. Daha ziyade Başbuğ’un tutuklanmasının haklılığını ispat gayreti öne çıkıyordu. Ancak bilahare Erdoğan kendisine sorulmadan yapılan bu hamleyi malum “yargı kliği”nin bir güç gösterisi olarak değerlendirip rahatsızlığını belli edince AK Parti cenahından da bazı zayıf eleştiriler geldi.

İbrahim Kiras’ın yazısı

SON HABERLER

‘Çın Sabahta’ buluşalım

Şehir Tiyatroları’nda geçtiğimiz günlerde galası yapılan ‘Çın Sabahta’ oyunu; bu yalnız sevgisiz gündelik hayatın içinde, birbirine tesadüfen komşu olan iki kadının birbirlerine nasıl iyi geldiklerini anlatıyor.

Herhangi bir uzvu kıpırdadığında heyecan yaratabilen muhalefet!

Boykotun süresi ve sonucunun pek önemi yok bana kalırsa; sabah akşam horlanan, sövülen, ödediği vergi ‘israf’ nedeniyle heba edilen, çoluk çocuğunun geleceği karartılan ve akıllarıyla dalga geçilen milyonlarca insanın deneyimlediği, eğitici-dönüştürücü işlevi olan her ‘yurttaşlık anı’ önemli…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...