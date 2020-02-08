İbrahim Kiras: O zamanlar AK Parti medyasında da ‘Başbuğ’un tutuklanması yanlıştır’ diyenler çok küçük bir azınlıktı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, AK Parti cenahında epeydir olumsuz bir yaklaşım söz konusu değildi. Çünkü Başbuğ iktidarın “bugünkü çizgisine” pek ters düşmeyecek bir tutum sahibi zaten öteden beri. Yakın zamanda ise bilhassa FETÖ karşısında mücadeleye desteği ve hatta “Erdoğan bu mücadelede yalnız bırakıldı” gibi ifadeleri söz konusu kesimde ekstra sempati uyandırmıştı.

Peki, bu “aradaki buzlar” nereden hasıl olmuştu?

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O zamanlar AK Parti medyasında da “bu iş yanlıştır” diyenler çok küçük bir azınlıktı. Daha ziyade Başbuğ’un tutuklanmasının haklılığını ispat gayreti öne çıkıyordu. Ancak bilahare Erdoğan kendisine sorulmadan yapılan bu hamleyi malum “yargı kliği”nin bir güç gösterisi olarak değerlendirip rahatsızlığını belli edince AK Parti cenahından da bazı zayıf eleştiriler geldi.

İbrahim Kiras’ın yazısı