İbrahim Kiras: Nereden çıktı bu darbe söylentisi?

Son bir haftadır “darbe” lafı yine dolaşıma girmiş görünüyor. Burada ilginç olan husus mevcut iktidarın “karşıtlarının” değil, “destekçilerinin” bu konuyu gündemde tutmak için çaba harcıyor görünmeleri.

Oysa bugün AK Parti iktidarı daha önce hiçbir iktidara nasip olmadığı kadar devlete ve devletin istisnasız her birimine hâkim durumda. Yargı, emniyet, istihbarat, ordu… Elindeki medya gücü ve sokağın sınırsız desteği de malum. FETÖ’nün belki de elindeki son fişeği harcayarak yaptığı 15 Temmuz kalkışması, hedeflediği sonucun tam aksine yol açarak, iktidarın gücünü daha da arttırdı. Devletin bütün birimlerinde gerçekten çok sert bir temizlik yapıldı. Bazen kurunun yanında yaşın da yakılmasına yol açacak kadar sert bir temizlik.

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Elbette yakın tarihimizde ortaya çıkmış olan en tehlikeli örgüt olan FETÖ’ye karşı her daim uyanık olmak gerekir. Ama askeri darbe yapabileceğini/yaptırabileceğini düşünmek bilhassa 15 Temmuz’dan bu yana yapılanların da aslında göz boyamadan ibaret olduğunu iddia etmeye varır.

İbrahim Kiras’ın yazısı