İbrahim Kiras: Kendi ideolojik tabanından bile homurtular işitmeye başlamış bir AK Parti yönetimi

FETÖ’nün kanlı 15 Temmuz kalkışmasına karşı toplumun genelinde oluşan milli iradenin yanında yer alma kararlılığı toplumsal birliğimizin onarılması için yeniden bir fırsat doğurmuştu ama o birlik tablosu içinde her kesimin, münhasıran CHP’nin de yer alması siyaseten uygun görülmedi. CHP ve diğer siyasi rakipler FETÖ cephesine yerleştirildi. FETÖ’yle mücadele içerideki siyasi mücadeleye meşruiyet sağlasın istendi. Yargı gücü de bu doğrultuda araçsallaştı.

Böylece tabanın konsolidasyonu yanı sıra toplumdaki kutuplaşma da devam etti.

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Şimdi bir tarafta ötekileştirilmeye tepkileri giderek öfkeye ve hatta düşmanlık duygularına evrilmiş ve sayıları da her geçen gün büyüyen geniş kitleler… Diğer tarafta ise ilk döneminde adeta enkaz halinde devraldığı ekonomi, sağlık, eğitim, dış politika gibi alanlarda ortak aklı esas alan bir kadro hareketinin yazdığı başarı hikayesine artık kendi elleriyle zarar vermeye yönelmiş olduğu için kendi ideolojik tabanından bile homurtular işitmeye başlamış bir AK Parti yönetimi 24 Haziran gününe ulaştılar.

İbrahim Kiras’ın yazısı