İbrahim Kiras: ‘Kanal İstanbul’un herhangi bir ihtiyacı gidermek üzere yapıldığını iddia edemezsiniz

Bu projenin İstanbulluların herhangi bir ihtiyacına cevap vermek üzere hayata geçirileceğini iddia edemezsiniz. Haddizatında gerek şehir planlaması gerekse ekolojik açılardan ciddi sakıncalarından bahsedilen ve buna karşılık bir kamu yararı söz konusu olmayan projenin toplumda kabul görmesi, hele heyecan uyandırması olacak şey değil.
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Kremlin: Putin ve Erdoğan 8 Ocak’ta bir araya gelecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 8 Ocak 2020’de İstanbul’da bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.
Avukatı: Demirtaş sağlık sorununa rağmen bir haftadır hastaneye sevk edilmedi
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, ağabeyinin rahatsızlığı olmasına rağmen yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini bildirdi.
HDP: Demirtaş derhal tam teşekküllü hastaneye sevk edilmeli
HDP, eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş’ın derhal hastaneye sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk görüşmesi tamamlandı; ikincisi 14 Aralık’ta
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini belirlemek için Ankara’da görüşmelere başladı. Önümüzdeki yılın asgari ücreti aralık sonundaki dördüncü toplantı sonucunda açıklanacak.
Sektör temsilcileri: Katkı payı ve konaklama vergisi turizmi zora sokabilir
Türkiye yeni turizm stratejisi ve 2020 için belirlediği rekor tanıtım bütçesi ile cari açığın finansmanındaki en büyük kalem olan turizm gelirlerini artırmak için harekete geçti. Ancak hükümetin sektöre getirdiği iki yeni verginin istenen sonuca ulaşma konusunda sıkıntı yaratabiliceği öne sürüldü.