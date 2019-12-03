İbrahim Kiras: ‘Kanal İstanbul’un herhangi bir ihtiyacı gidermek üzere yapıldığını iddia edemezsiniz

Bu projenin İstanbulluların herhangi bir ihtiyacına cevap vermek üzere hayata geçirileceğini iddia edemezsiniz. Haddizatında gerek şehir planlaması gerekse ekolojik açılardan ciddi sakıncalarından bahsedilen ve buna karşılık bir kamu yararı söz konusu olmayan projenin toplumda kabul görmesi, hele heyecan uyandırması olacak şey değil.

İbrahim Kiras’ın yazısı