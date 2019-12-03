Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: ‘Kanal İstanbul’un herhangi bir ihtiyacı gidermek üzere yapıldığını iddia edemezsiniz

Bu projenin İstanbulluların herhangi bir ihtiyacına cevap vermek üzere hayata geçirileceğini iddia edemezsiniz. Haddizatında gerek şehir planlaması gerekse ekolojik açılardan ciddi sakıncalarından bahsedilen ve buna karşılık bir kamu yararı söz konusu olmayan projenin toplumda kabul görmesi, hele heyecan uyandırması olacak şey değil.

İbrahim Kiras’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Sektör temsilcileri: Katkı payı ve konaklama vergisi turizmi zora sokabilir

Türkiye yeni turizm stratejisi ve 2020 için belirlediği rekor tanıtım bütçesi ile cari açığın finansmanındaki en büyük kalem olan turizm gelirlerini artırmak için harekete geçti. Ancak hükümetin sektöre getirdiği iki yeni verginin istenen sonuca ulaşma konusunda sıkıntı yaratabiliceği öne sürüldü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...