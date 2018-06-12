İbrahim Kiras: İnce’nin 25 Haziran günü için çizdiği net bir Türkiye resmi yok ortada

Diğer tarafta CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik stratejilerinin temel handikapı ise bunların AK Parti’nin taktiklerini boşa çıkarmaya çalışmaktan ibaret olması. CHP adayının hitabet başarısı, kitlelerle iletişimdeki hakimiyeti, mizah duygusu iktidara mesafeli duran çevrelerden ciddi oranda bir ilgi ve destek çekmiş görünüyor. Ancak İnce’nin 25 Haziran günü için çizdiği net bir Türkiye resmi yok ortada. CHP adayına söylenmesi gereken şu olmalı: Tamam, güldük eğlendik… Ama artık sadede gelelim! Neyi, nasıl ve kimlerle yapacağını anlat bize. 25 Haziran günkü Türkiye’nin fotoğrafını göster.

Muhalefet bloğunun diğer cumhurbaşkanı adayları için de geçerli bu durum. Örneğin biz seçmen olarak 24 Haziran sonrasında ülkedeki yönetim sisteminin değişip değişmeyeceğini, yani parlamenter sisteme dönülüp dönülmeyeceğini bile net biçimde bilmiyoruz. Bu yolda birtakım demeçler verildi verilmesine ama bunlar afaki açıklamalar. Niyet beyanları…

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İbrahim Kiras’ın yazısı