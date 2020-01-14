İbrahim Kiras: İmamoğlu ve Yavaş’a oy veren AK Parti seçmeni de mi Davutoğlu ve Babacan yüzünden bu tercihi yaptı?

AK Parti’den kopan unsurların başlattığı yeni oluşumlara karşı parti yönetim kademelerinde dile getirilen tek bir savunma var: “Bizim partinin oylarını böleceksiniz, neticede sizin de iktidara gelme şansınız olmadığına göre bu durum CHP’nin işine yarayacak.”

Ekrem İmamoğlu’na ve Mansur Yavaş’a oy veren AK Parti seçmeni de mi Davutoğlu ve Babacan yüzünden bu tercihi yaptı? Yoksa iktidarın -yeni oluşumların da itiraz ettiği- yanlışlarına tepki olarak mı?

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İktidarın bunca zamandır her türlü uyarıya ve ülke yönetiminde ortaya çıkan onca olumsuz sonuçlara rağmen inatla sürdürdüğü ‘yanlışlarını devam ettirme siyaseti’ CHP’ye yaramıyor mu?

Ehliyet ve liyakat ilkesinin yerine itaat ve sadakat kuralının getirilmesi CHP’ye yaramıyor mu?

Ortak aklı ve demokratik katılımı esas alan kadro hareketinin yerine inşa edilen şahıs partisi algısı CHP’ye yaramıyor mu?

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Sorunları görmezden gelme, olmazsa dış güçlere havale etme, hamaset ve demagojiyle durumu idare etme… siyaseti CHP’ye yaramıyor mu?

‘Çünkü çaldılar’ CHP’ye yaramıyor mu?

İbrahim Kiras’ın yazısı