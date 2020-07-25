İbrahim Kiras: İktidarın Ayasofya kartıyla seçim kazanabileceğine dair ümitler karşılıksız

Muhalefet iktidarı Ayasofya konusunu ‘seçim yatırımı’na dönüştürmekle suçluyor ama bir kere ‘Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın’ hissiyatının siyasi bir karşılık bulma oranı yaş ortalaması düştükçe azalıyor. İkincisi, muhalefetin konuya olumlu yaklaşımı ve dünyadaki umursamazlık Ayasofya’nın durumu hakkında ‘kavga ve mücadele’ görüntüsünün oluşmasına izin vermediğinden, bu girişimin taban konsolidasyonu sağlaması söz konusu değil.

Üçüncüsü, girişimin zamanlaması toplumdaki taleplerin ideolojik/sembolik zeminde değil, başta ekonomi ve dış politika olmak üzere ‘iyi yönetim’ beklentisi zemininde yoğunlaştığı bir döneme rastlaması da siyasi etkisini hafifletecek bir faktör.

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Binaenaleyh, iktidarın Ayasofya kartıyla seçim kazanabileceğine dair ümitler -veya kaygılar- karşılıksız görünüyor. Hiç unutmamak lazım ki Demokrat Parti’nin ezanı aslına döndürmesinin bile böylesi bir etkisi olmamıştı.

Ayasofya açıldı, konu artık bitti. Şimdi tekrar bu ülkenin her zamanki gündem maddelerine bakmak zorunda siyaset.

İbrahim Kiras’ın yazısı