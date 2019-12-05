İbrahim Kiras: İktidar yerel seçimlerde başarısızlığa uğrayan siyaset tarzını devam ettiriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hiç şüphesiz bugün iktidar cenahının dikkatle izlemesi gereken bir siyasi figür. 1994’te Erdoğan’ın kazandığı İstanbul belediyesini çeyrek asır sonra geri almış bir siyasetçinin dikkate alınmaması düşünülemez.

Seçimin ‘ilk turunda’ esas olarak muhalefet bloğunun oylarıyla seçilmişken ‘ikinci turda’ AK Parti tabanından blok oy alabilmiş bir siyasetçi olarak… Ekrem İmamoğlu -ve bu ismin temsil ettiği toplumsal değerler haritası- iktidar partisinin siyasi stratejilerini yeniden ele almasını gerektirecek bir nitelik taşıyor.

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Peki, iktidar bu hususta ne yapıyor? 31 Mart seçiminde başarısızlığa uğrayan siyaset tarzını 24 Haziran’da terk etmemiş olması sanki kendisine bir başarı getirmiş gibi aynı üslup ve anlayışla devam ediyor…

İbrahim Kiras’ın yazısı