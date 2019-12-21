İbrahim Kiras: İktidar partisi bugün tam da bu değerleri karşısına alarak siyaset yapıyor

Öyle anlaşılıyor ki AK Parti’nin “dün”ü muhafazakâr/mütedeyyin kesimin ülke ve dünya vizyonunun bir ürünü değilmiş. AK Parti dün neyi savunuyordu? Ortak akıl, istişare, farklı olana tahammül, çoğulculuk, adalet, demokrasi, liyakat gibi birtakım değerleri. Muhafazakâr/mütedeyyin kesimin temsilcileri olan dernekler, vakıflar, hocalar da var güçleriyle bunu destekliyordu.

İktidar partisi bugün tam da bu değerleri karşısına alarak siyaset yapıyor. Muhafazakâr/mütedeyyin kesimin dernekleri, vakıfları vs. bundan da hiç şikayetçi değiller. Zira bunlar için önemli olan direksiyon başında “mahalle sakinlerinden biri”nin olması, arabanın nereye gittiğine bakmıyorlar.

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İbrahim Kiras’ın yazısı