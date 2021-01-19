İbrahim Kiras: İktidar partilerinin toplumdaki desteği hızla eriyorsa bunun sebebi köşe yazarları değil

Hayır, iktidar partilerinin toplumdaki desteği hızla eriyorsa bunun sebebi köşe yazarları değil, kendi yanlışları. Sayın Erdoğan ve sayın Bahçeli bu basit gerçeği kabullenip bu doğrultuda bir çözüm aramak yerine suçlu aramakla vakit geçirmeye devam ederlerse karşılarına bugünden çok daha vahim bir tablonun çıkması mukadderdir. Onu bunu hain ilan ederek bağırıp çağırmakla hiçbir şeye çözüm bulamazsınız. Üstelik bu kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı, kışkırtıcı dil öngörülemez başka olumsuzluklar da doğurabilir.
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Çavuşoğlu: Umarım Özil’in Erdoğan’la görüşmesine itiraz etmezsiniz yine Heiko
Çalışma ziyareti için Ankara’ya gelen Alman mevkidaşı Heiko Maas’ı ağırlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferine gelince, gülerek,”Umarım yine cumhurbaşkanımızla görüşmesine itiraz etmezsiniz Heiko” dedi.
ÖSYM 2021 yılı sınav takvimi açıklandı: YKS 26-27 Haziran’da
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‘fuatavni’ hesabını kullandıkları gerekçesiyle iki sanığa müebbet hapis
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Davutoğlu: Bahçeli, ‘Geçmiş olsun’ demiyor, aksine MHP camiasını konsolide ediyor
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