İbrahim Kiras: İktidar, ‘İmamoğlu yeniden seçilirse her şey çok kötü olacak’tan başka bir şey demiyor

Kamuoyu yoklamalarına da yansıdığına göre, bu kesimin kayda değer bir bölümü sandıkta hile yapılmış olduğu iddiasına inanmıyor.

Elbette bahsi geçen seçmen grubunun yeniden kurulacak sandıkta öncekinden farklı bir tavır gösterip göstermeyeceğini bilmek mümkün değil. Mamafih bu durumun sandık sonuçları üzerinde belli ölçüde etkisinin olacağını tahmin etmek zor sayılmaz. Bu etkinin derecesini ise adayların toplumla iletişimi belirleyecek. Ama bu konuda da İmamoğlu’nun avantajlı olduğu ortada…

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İmamoğlu –gündemdeki malum slogandan da bağımsız olarak- İstanbullulara verdiği mesaj itibarıyla özetle “Ben yeniden seçilirsem her şey çok güzel olacak”diyor. Buna karşılık iktidar cenahı “İmamoğlu yeniden seçilirse her şey çok kötü olacak”tan başka bir şey demiyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı