İbrahim Kiras: HDP seçmeninin kemikleşmesi, ‘bir yere ayrılmaması’ daha faydalı görülüyor

HDP yöneticilerini böyle medyatik bir operasyonla göz altına alıp altı yıl önceki bir konudan dolayı yargıya sevk ederseniz, öncelikle bu partinin doğal tabanını teşkil eden toplum kesimini kemikleştirmiş okursunuz. Bu insanlara “Ne olursa olsun orada kalın, bir yere ayrılmayın” demiş olursunuz.

HDP tabanının konsolidasyonu demek bu kesimin oylarının başka bir yere gitmemesi demek. Mesela CHP’ye gitmemesi… Mesela Gelecek ve DEVA partilerine gitmemesi…

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Dolayısıyla bu durumda HDP seçmeninin kemikleşmesi, konsolide olması, ‘bir yere ayrılmaması’ daha faydalı görülüyor…

Böylece buradaki seçmenlerin özellikle merkez sağ partilerin siyasetine mesafeli durmaları, sözgelimi cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin çatı adayını desteklemekten imtina edip belki sandığa gitmeyerek etkisiz kalmaları sağlanacak. Bir taşla kaç kuş vurulabileceği ortada… Onun için kim ne derse desin yapılan operasyon ‘siyasi’ bir hamle değeri taşıyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı