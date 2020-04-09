İbrahim Kiras: Hangi tavsiyelerin dinlenip hangilerinin dinlenmediğini bilmiyoruz

Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle kararlar alınıyor diye biliyoruz ama bu kurulun hangi tavsiyelerinin dinlenip hangilerinin dinlenmediğini bilmiyoruz. TFF’nin lig maçları, Diyanet’in de Cuma namazı konusundaki adımlarının gecikme sebebini bilmediğimiz gibi…

Daha ilk günlerde salgına yönelik uyarıları seslendirenlerin “insanları paniğe sevk ediyor” diye suçlandığını, “Çin’den gelenlerin ülkeye girişine izin verilmesin” önerisine haftalar boyunca kulak verilmediğini, keza İran için de aynı durumun yaşandığını hatırlıyoruz.

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İbrahim Kiras’ın yazısı