İbrahim Kiras: ‘Halkımızı aşı olmaya davet ediyorum’ açıklamalarıyla ‘aşı varmış gibi’ yapıyorlar

Çoğunun adını sanını kimsenin bilmediği söz konusu 51 kişinin ‘halka örnek olmak üzere’ öncelikle aşılandıklarını iddia etmek de aklımıza hakaret.

Bu hadisenin siyasetteki dejenerasyonun ulaştığı yeri göstermesi bakımından herkese uyarıcı bir ‘örnek’ olması gerekiyor.

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Halka örnek olma konusunu bu derecede kendilerine dert etmiş görünen yöneticilerimize “Affedersiniz, bir şeyi kaçırmıyor muyuz acaba?” diye sormamız lazım… Bu ülkenin aşıyla ilgili meselesi halka örnek olup olmamak, yöneticilerin önceliğinin olup olmaması falan değil ki! Aşı yok. Aşı lazım. Önce ‘asgari ihtiyaç’ olan 120 milyon doz aşıyı ne zaman ve nereden alacağımızı açıklayın. Bu konuda söyleyecek sözünüz yoksa milleti boş ümitlerle oyalamayın. Hiç değilse gerçeği bilelim.

“Bal bal demekle ağız tatlanmaz” demiş atalarımız. “Aşı aşı” demekle de bu işin olmayacağını ülkeyi yönetenler biliyor elbette. Ama ne yapsınlar?

“Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum” açıklamalarıyla ‘aşı varmış gibi’ yapıyorlar.

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İbrahim Kiras’ın yazısı