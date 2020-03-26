İbrahim Kiras: ‘Geçiş süreci’nin ekonomisini inşa etmek mecburiyeti

Bu durumda Türkiye’nin, bütün diğer ülkeler gibi, normal şartlar için belirlemiş olduğu ekonomi politikalarını ve hatta ekonominin felsefesini değiştirerek atması gereken adımlar var.‘Koronavirüs ekonomisi’nin ne zaman sona ereceğini, normale dönüşün ne zaman başlayacağını bile öngörebilecek durumda olmadığımıza göre bu ‘geçiş süreci’nin ekonomisini, dış politikasını, eğitimini, tarımını sözkonusu şartlara göre yeni baştan inşa etmek mecburiyeti var. Bu süreçte siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakarak, iktidar ve muhalefetin işbirliği içinde çalışması da gerekiyor.
SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | 65 yaş üstü ve kronik rahatsız emeklilere maaş evde verilecek
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da ölü sayısı 231 artarak 1331’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Yurtta karantinada yaşayan genç: Her şey yolunda, tek ihtiyacımız hijyenik ped
Corona virüsü salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu Almanya’dan gelerek İstanbul’un Güngören ilçesindeki karantina yurduna yerleştirilen Başak Nur Yılmaz günlük hayatını anlattı.
Prada, Gucci ve YSL maske üretecek: Moda dünyasında ‘corona’ seferberliği
Elbiseden döpiyese, çantadan kemere fabrika ve atölyelerinde yüzlerce, hatta binlerce dolara satılan ürünler üreten dünyaca ünlü markalar maske üretmek veya satın alıp bağışlamak için harekete geçti.
Soylu: Vatandaş kendi OHAL’ini ilan ederse üst tedbire şimdilik gerek olmayabilir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin “Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir” dedi.