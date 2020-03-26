İbrahim Kiras: ‘Geçiş süreci’nin ekonomisini inşa etmek mecburiyeti

Bu durumda Türkiye’nin, bütün diğer ülkeler gibi, normal şartlar için belirlemiş olduğu ekonomi politikalarını ve hatta ekonominin felsefesini değiştirerek atması gereken adımlar var.‘Koronavirüs ekonomisi’nin ne zaman sona ereceğini, normale dönüşün ne zaman başlayacağını bile öngörebilecek durumda olmadığımıza göre bu ‘geçiş süreci’nin ekonomisini, dış politikasını, eğitimini, tarımını sözkonusu şartlara göre yeni baştan inşa etmek mecburiyeti var. Bu süreçte siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakarak, iktidar ve muhalefetin işbirliği içinde çalışması da gerekiyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı