İbrahim Kiras: Esfel-i safilin çamurunun en dibine doğru doğru bir yürüyüş görüyorum

Bugün artık ben de “Allah bizi siyasetten muhafaza etsin” diye dua eder hale geldim.

İktidar imkanlarını kullanmaya devam etmek uğruna yapılanlara bakıyorum: Gencecik çocukların hayatlarını karartmayı kendilerine hak sayan siyasi ihtirasları görüyorum. Yalanlarla, iftiralarla, her türlü kötülükle siyasi ikbal elde etmek için insanlıktan çıkmayı göze alan insanlar görüyorum.

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Yollarına çıkan engelleri aşmak için her türlü aracı çekinmeden kullanabilen kişiler görüyorum. Dahası, bütün bunları yapmalarının kendilerine hak olduğuna taraftarlarını inandırdıklarını görüyorum.

Yüce bir gayeye ulaşmak için mücadele ettiklerine ikna ettikleri fanatik kitleyi bilahare bu gayeye ulaşmak için her şeyi yapmanın mübah olduğuna da inandırdıklarını görüyorum.

Çürüme görüyorum, yozlaşma görüyorum, esfel-i safilin çamurunun en dibine doğru doğru bir yürüyüş görüyorum…

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İbrahim Kiras’ın yazısı