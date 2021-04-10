İbrahim Kiras: Dış politikada hesapsız ve yanlış adımlar elimizi kolumuzu bağlıyor

Türkiye’nin maalesef çok ciddi sorunları var. Bir bölümü geçmişin mirası olan ve artık kronik nitelik taşıyan, bir bölümü de son dönemde orta çıkan ama hepsi birden son birkaç yıl içinde hissedilir şekilde etkisini artıran bu sorunların çözümü ise ufukta görünmüyor. (Hatta belki de bunlardan bazılarının çözümsüz kalmasından “siyasi fayda” umuluyor olabilir.)

“Her derdin çaresi” diye sunulan Başkanlık sistemi mevcut sorunları daha da büyüttü, çözüm ümitlerini daha da uzaklaştırdı. En kötüsü ülkenin her türlü meselesinin parti siyasetine endeksli olarak ele alınması. (Gerçi ondan da daha kötüsü var: Parti siyasetinin kişisel çıkara endekslenmesi.)

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Milli çıkar hassasiyeti değil siyasi çıkar beklentileri yön veriyor atılan adımlara. Ama bunlar topluma “milli duruş” olarak anlatılıyor tabii. (Kimi zaman milli çıkarlarla siyasi ve kişisel çıkarların örtüşmesi de imkân ve ihtimal dahilinde olabiliyorsa da önemli olan önceliği hangisinin belirlediği.)

Dış politikada atılan hesapsız ve yanlış adımlar şimdi elimizi kolumuzu bağlıyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı