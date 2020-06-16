İbrahim Kiras: Demek ki trol siyasetinin zararı çok, faydası yok

Gelgelelim yeşil toplu kullanıcılar, milli hesaplar falan icat ederek Twitter’da bir tür ‘vatan cephesi‘ oluşturma girişimi hem tehlikeli hem de son tahlilde fayda getirmeyecek bir iş.

Sosyal medyanın, özellikle Twitter’ın kullanıcılarının ezici çoğunluğu gençler. Bunların da ezici çoğunluğu yeşil topu falan olmayan ortalama profiller.

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Peki, bu gençler AK Parti’ye nasıl bakıyorlar? Nasıl baktıkları ortada. Araştırmalara göre özelikle 2018’den bu yana 18-25 yaş arasındaki seçmen içinde iktidar partisine oy verenlerin oranı 25 yaş üstündekilerin neredeyse yarısı kadar.

Demek ki trol siyasetinin zararı çok, faydası yok.

İbrahim Kiras’ın yazısı